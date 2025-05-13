«Путь к новой искренности». В Краснодаре покажут выставку и пластический перформанс

Будет представлена серия абстрактных работ. Мастер работает с такими материалами, как пеноплекс, картон, текстурные смеси, стекло и нити.

«Основная тема моего творчества — путь к новой искренности и сопутствующая тому трансформация. Я размышляю о проблемах и нуждах общества и человека в частности, о поиске ориентиров в меняющемся мире, об ускоряющемся ритме жизни и ее виртуализации», — рассказала Ювакаева.

Также в рамках выставки пройдет пластический перфоманс от команды «Люди-игры». Сбор гостей в 19:00 по улице Красноармейской, 45. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.