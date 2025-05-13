«Путь к новой искренности». В Краснодаре покажут выставку и пластический перформанс

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова
    © Фото Антона Быкова

В Краснодаре художница Веро Ювакаева представит проект на тему изменчивости (16+)

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 18 мая выставочный проект краснодарской художницы Веро Ювакаевой «Тектонизм».

Будет представлена серия абстрактных работ. Мастер работает с такими материалами, как пеноплекс, картон, текстурные смеси, стекло и нити.

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«Основная тема моего творчества — путь к новой искренности и сопутствующая тому трансформация. Я размышляю о проблемах и нуждах общества и человека в частности, о поиске ориентиров в меняющемся мире, об ускоряющемся ритме жизни и ее виртуализации», — рассказала Ювакаева.

Также в рамках выставки пройдет пластический перфоманс от команды «Люди-игры». Сбор гостей в 19:00 по улице Красноармейской, 45. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 25 мая состоится лекция о творчестве Марины Абрамович, которую прозвали «бабушкой мирового перформанса».

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