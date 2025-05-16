В Краснодаре открылась выставка «Герой в зеркале эпохи»

Краснодарский край

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  • Работа Алексея Апиша © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    Работа Алексея Апиша © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

Экспозиция объединила больше 70 работ художников со всей России и стран ближнего зарубежья (0+)

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 15 мая открылась выставка «Герой в зеркале эпохи». Экспозицию сформировали по итогам фестиваля современного искусства «Зеркало эпохи».

Зрители увидят больше 70 работ художников со всей России и стран ближнего зарубежья. Представлены живопись, графика, инсталляции и другие современные техники.

«Путь к новой искренности»:

Авторы пытаются осмыслить понятие героизма в контексте современного мира. Экспозиция охватывает широкий спектр образов: от учителей, волонтеров и курьеров, до представителей науки, прогресса и спорта.

Выставка «Герой в зеркале эпохи» будет работать до 1 июня по улице Красной, 15.

Как писали Юга.ру, в пространстве «Logovo феникса» во дворе старинной кирхи 17 мая пройдет «Ночь музеев».

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