Роспотребнадзор начал закрывать магазины «Светофор». Узнали режим работы в Краснодаре

В России стали массово закрываться супермаркеты «Светофор». Юга.ру проверили, работают ли магазины в Краснодаре

29 января «Ведомости» сообщили, что в Москве суды начали закрывать магазины «Светофор» по искам Роспотребнадзора. Ведомство нашло в торговых точках нарушения, в том числе просроченные продукты и насекомых.



Временно прекратили работу четыре магазина в Новокосино, а также в Тушино и Нагатинском районе. Согласно сайту «Светофора», всего у сети 22 магазина в Москве.

Юга.ру заглянули в краснодарский «Светофор», расположенный на улице Тополиной, 14/1. Сотрудники заявили, что магазин не закрывается. Люди закупали товары, а менеджер раскладывал их по полкам. Также мы не заметили объявлений о закрытии филиала.



Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», сейчас в Краснодаре открыты четыре «Светофора». При этом магазин на улице Тополиной якобы «больше не работает».



Также, по данным карт, в Ростове-на-Дону приостановили работу четыре «Светофора».



Ранее «Известия» сообщали, что с конца января проверки сети «Светофор» пройдут во всех регионах России. Результаты будут известны в феврале.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

«Светофор» — розничная сеть супермаркетов-дискаунтеров. В начале 2025 года число магазинов приблизилось к четырем тысячам. Они расположены не только в России, но и в Беларуси, Литве, Латвии, Сербии, Германии и других странах.



По итогам 2020 года «Светофор» вошел в семерку крупнейших торговых сетей РФ с товарами повседневного спроса.