Краснодарцев приглашают обсудить период перестройки в СССР
В Краснодаре состоится лекция о политическом курсе последнего генсека ЦК КПСС (16+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: перестройка». Встреча пройдет 17 мая.
Участники обсудят политический курс, который выбрал последний генсек ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев.
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Программа:
- как менялся замысел перестройки за годы реформ;
- почему антиалкогольная кампания была ошибкой;
- как авария на Чернобыльской АЭС связана с экономическим кризисом государства;
- почему легализованные кооперативы криминализировались;
- в чем заключалось новое политическое мышление.
Историк Алена Дубиковская проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.
Перестройка — общее название, используемое для обозначения перемен в экономической и политической структуре СССР с 1985 по 1991 годы. Масштабные реформы привели к потере управления страной, экономическому кризису и распаду Советского Союза.
Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 мая пройдет лекция об истории китайской мультипликации.