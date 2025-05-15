Краснодарцев приглашают обсудить период перестройки в СССР

Краснодарский край

Распечатать

  • Мальтийский саммит в 1989 году. Яковлев, Горбачев и Джордж Буш. © Автор David Valdez, изображение находится в общественном достоянии
    Мальтийский саммит в 1989 году. Яковлев, Горбачев и Джордж Буш. © Автор David Valdez, изображение находится в общественном достоянии

В Краснодаре состоится лекция о политическом курсе последнего генсека ЦК КПСС (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: перестройка». Встреча пройдет 17 мая.

Участники обсудят политический курс, который выбрал последний генсек ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев.

Читайте также:

Программа:

  • как менялся замысел перестройки за годы реформ;
  • почему антиалкогольная кампания была ошибкой;
  • как авария на Чернобыльской АЭС связана с экономическим кризисом государства;
  • почему легализованные кооперативы криминализировались;
  • в чем заключалось новое политическое мышление.

Историк Алена Дубиковская проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.

Перестройка — общее название, используемое для обозначения перемен в экономической и политической структуре СССР с 1985 по 1991 годы. Масштабные реформы привели к потере управления страной, экономическому кризису и распаду Советского Союза.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 мая пройдет лекция об истории китайской мультипликации.

Афиша История Краснодар Лекции Образование События

Новости

Краснодарцев приглашают обсудить период перестройки в СССР
В Краснодаре выступит рэпер Хаски. Власти отменяли его концерты, но с начала СВО он попал в «белый список»
В Абрау-Дюрсо запустили шоу фонтанов
В горах Сочи 15 мая выпал снег. Показываем зимние кадры
В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей сбили двух школьников. Жители требуют пешеходный переход
Стало известно, куда переедет блошиный рынок Краснодара. Он закрылся в конце апреля

Лента новостей

Пять пуль для главы государства
Сегодня, 16:15
Пять пуль для главы государства
Как кубанский казак и «скифский мессия» из станицы Лабинской убил президента Франции
В Краснодаре Тургеневский мост закрыли на ремонт месяц назад
Сегодня, 15:27
В Краснодаре Тургеневский мост закрыли на ремонт месяц назад
Что уже сделано?
Перекупщики продают билеты на матч «Краснодар» — «Динамо»
Сегодня, 12:29
Перекупщики продают билеты на матч «Краснодар» — «Динамо»
Стоимость достигает 55 тыс. рублей за место

Реклама на сайте