Краснодарцев приглашают обсудить период перестройки в СССР

В Краснодаре состоится лекция о политическом курсе последнего генсека ЦК КПСС (16+)

Участники обсудят политический курс, который выбрал последний генсек ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев.

Программа:

как менялся замысел перестройки за годы реформ;

почему антиалкогольная кампания была ошибкой;

как авария на Чернобыльской АЭС связана с экономическим кризисом государства;

почему легализованные кооперативы криминализировались;

в чем заключалось новое политическое мышление.

Историк Алена Дубиковская проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.

Перестройка — общее название, используемое для обозначения перемен в экономической и политической структуре СССР с 1985 по 1991 годы. Масштабные реформы привели к потере управления страной, экономическому кризису и распаду Советского Союза.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.