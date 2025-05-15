В Краснодаре пройдет лекция об истории китайской мультипликации
Краснодарцы узнают, как китайское правительство цензурирует мультфильмы и чем дунхуа отличается от аниме (0+)
Образовательный проект Renaissance анонсировал на 17 мая лекцию «История китайской мультипликации». Слушатели узнают, что снимали при Мао Дзэдуне, как правительство цензурирует мультфильмы и почему дунхуа так похожи на аниме.
«Эта лекция — не просто рассказ об анимации. Это путешествие вглубь философии, поэзии и образов, рожденных из слияния древнего искусства и современного кадра. Здесь нет сухих дат — только живое искусство, тонкое и пронизанное смыслом», — рассказали организаторы.
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Дунхуа — китайская анимация. Первая мультипликационная студия появилась в 1920-х годах в Шанхае. Теперь местная индустрия каждый год выпускает сотни фильмов и сериалов в разнообразных стилях и жанрах по книгам, комиксам и оригинальным сценариям. Например, в 2019 году мультик «Нэчжа» собрал в прокате 742,7 млн долларов и стал самым кассовым неанглоязычным мультфильмом года.
Начало лекции в 16:00. Входной билет стоит 550 рублей. Встреча пройдет в кофейне «Анатомия кофе» по улице Чапаева, 92.
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