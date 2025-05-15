В Краснодаре пройдет лекция об истории китайской мультипликации

Краснодарцы узнают, как китайское правительство цензурирует мультфильмы и чем дунхуа отличается от аниме (0+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 17 мая лекцию «История китайской мультипликации». Слушатели узнают, что снимали при Мао Дзэдуне, как правительство цензурирует мультфильмы и почему дунхуа так похожи на аниме.

«Эта лекция — не просто рассказ об анимации. Это путешествие вглубь философии, поэзии и образов, рожденных из слияния древнего искусства и современного кадра. Здесь нет сухих дат — только живое искусство, тонкое и пронизанное смыслом», — рассказали организаторы.