В Краснодаре завершили ремонт воинской части Всесвятского кладбища и восстановили некоторые могилы, поврежденные вырубкой
На Всесвятке отреставрировали памятник «Алеше» и могилы братьев Игнатовых
12 мая пресс-служба краснодарской администрации сообщила об окончании реконструкции и благоустройства части Всесвятского кладбища. В рамках проекта специалисты отреставрировали памятник «Алеше» и могилы братьев Игнатовых.
Под Краснодаром начали строить новое кладбище:
В воинском и офицерском секторах обновили мраморные скрижали, выложили 4797 квадратных метров тротуарной плитки, установили около 1200 метров бордюров и 18 фонарей. Помимо этого, на кладбище высадили 349 деревьев и кустарников и постелили около 1400 квадратных метров газона.
Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что теперь Всесвятское кладбище — это чистое и безопасное место.
14 мая активистка Яна Антонова посетила Всесвятское кладбище и сообщила Юга.ру, что около 10 могил, поврежденных во время вырубки деревьев последних лет, попытались восстановить. По ее словам, вместо разрушенных частей некоторых каменных надгробий установили кресты; такие могилы стали безымянными. Остальные разрушенные могилы остались без изменений.
Как сообщали Юга.ру, Всесвятское кладбище хотят превратить в музей под открытым небом и установить указатели с QR-кодами.