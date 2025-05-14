На Всесвятке отреставрировали памятник «Алеше» и могилы братьев Игнатовых

12 мая пресс-служба краснодарской администрации сообщила об окончании реконструкции и благоустройства части Всесвятского кладбища. В рамках проекта специалисты отреставрировали памятник «Алеше» и могилы братьев Игнатовых.

Воинская часть Всесвятского кладбища после ремонта 2025 года © Фото Яны Антоновой

Воинская часть Всесвятского кладбища после ремонта 2025 года © Фото Яны Антоновой

В воинском и офицерском секторах обновили мраморные скрижали, выложили 4797 квадратных метров тротуарной плитки, установили около 1200 метров бордюров и 18 фонарей. Помимо этого, на кладбище высадили 349 деревьев и кустарников и постелили около 1400 квадратных метров газона.

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что теперь Всесвятское кладбище — это чистое и безопасное место.