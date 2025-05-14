В Краснодаре завершили ремонт воинской части Всесвятского кладбища и восстановили некоторые могилы, поврежденные вырубкой

Краснодарский край

Распечатать

  • Всесвятское кладбище © Фото Яны Антоновой
    Всесвятское кладбище © Фото Яны Антоновой

На Всесвятке отреставрировали памятник «Алеше» и могилы братьев Игнатовых

12 мая пресс-служба краснодарской администрации сообщила об окончании реконструкции и благоустройства части Всесвятского кладбища. В рамках проекта специалисты отреставрировали памятник «Алеше» и могилы братьев Игнатовых.

  • Воинская часть Всесвятского кладбища после ремонта 2025 года © Фото Яны Антоновой
    Воинская часть Всесвятского кладбища после ремонта 2025 года © Фото Яны Антоновой
  • Братская могила в воинской части Всесвятского кладбища © Фото Яны Антоновой
    Братская могила в воинской части Всесвятского кладбища © Фото Яны Антоновой
  • Могила на Всесвятском кладбище © Фото Яны Антоновой
    Могила на Всесвятском кладбище © Фото Яны Антоновой

Под Краснодаром начали строить новое кладбище:

В воинском и офицерском секторах обновили мраморные скрижали, выложили 4797 квадратных метров тротуарной плитки, установили около 1200 метров бордюров и 18 фонарей. Помимо этого, на кладбище высадили 349 деревьев и кустарников и постелили около 1400 квадратных метров газона.

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что теперь Всесвятское кладбище — это чистое и безопасное место.

14 мая активистка Яна Антонова посетила Всесвятское кладбище и сообщила Юга.ру, что около 10 могил, поврежденных во время вырубки деревьев последних лет, попытались восстановить. По ее словам, вместо разрушенных частей некоторых каменных надгробий установили кресты; такие могилы стали безымянными. Остальные разрушенные могилы остались без изменений.

  • На безымянных могилах поставили кресты © Фото Яны Антоновой
    На безымянных могилах поставили кресты © Фото Яны Антоновой
  • На безымянной могиле поставили крест © Фото Яны Антоновой
    На безымянной могиле поставили крест © Фото Яны Антоновой
  • Всесвятское кладбище © Фото Яны Антоновой
    Всесвятское кладбище © Фото Яны Антоновой
  • Могила на Всесвятском кладбище © Фото Яны Антоновой
    Могила на Всесвятском кладбище © Фото Яны Антоновой

Как сообщали Юга.ру, Всесвятское кладбище хотят превратить в музей под открытым небом и установить указатели с QR-кодами.

Архитектура Благоустройство Исторический центр История кладбище Краснодар Культурное наследие Памятники

Новости

Замазученный анапский песок планируют увозить на еще один полигон под Новороссийском
В Краснодаре завершили ремонт воинской части Всесвятского кладбища и восстановили некоторые могилы, поврежденные вырубкой
Мошенники запустили схему обмана с доставкой из маркетплейсов
Силовики задержали главу Новочеркасска Юрия Лысенко. Его подозревают в получении взятки
Жители регионов России не могут купить билеты на поезда в Краснодарский край. В РЖД объяснили причину
В Краснодаре 14 мая почти 70 улиц останутся без света

Лента новостей

Реклама на сайте