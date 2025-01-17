В Краснодаре реставрацию Всесвятского кладбища завершат в июне. На это потратят 65 млн рублей

Всесвятское кладбище хотят превратить в музей под открытым небом. Там установят указатели с QR-кодами и высадят деревья. Жители боятся, что во время работ снова разрушат захоронения

Предыстория: Летом 2023 года власти Краснодара наняли подрядчика для благоустройства Всесвятского кладбища. Работы пообещали завершить к концу года.



Позже жители Краснодара пожаловались на массовую вырубку деревьев на территории и разрушенные захоронения. Юга.ру опубликовали кадры ущерба — спиленных растений, разбитых надгробий и поваленных крестов.



В мэрии заявили, что вместо поваленных деревьев высадят новые. Власти утверждали, что растения «имели признаки аварийности...и подлежали санитарной вырубке». Однако экологи нашли нарушения. Большинство вырубленных деревьев были здоровыми.

Согласно данным с сайта госзакупок, реставрацию Всесвятского кладбища в Краснодаре должны завершить до 5 июня 2025 года. Стоимость контракта составляет более 65 млн рублей.



Работы выполняет ООО «Термострой» — адыгейская компания, образованная в 1991 году и зарегистрированная в Энеме.

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В декабре 2024 года глава Краснодара Евгений Наумов рассказал в своем телеграм-канале, что специалисты реконструируют офицерский сектор за Вечным огнем и территорию возле памятника «Алеше». На кладбище поменяют плитку с бордюрами, отреставрируют мраморные скрижали, установят новое освещение и высадят деревья.



16 января мэрия Краснодара сообщила, что на территории создадут музей под открытым небом. Для посетителей установят малые архитектурные формы, указатели с QR-кодами для онлайн-экскурсий, скамейки и урны.



Тем временем жители Краснодара все еще обеспокоены «благоустройством» Всесвятского кладбища, так как ранее было разрушено множество надгробий. Они боятся, что могилы их близких тоже будут уничтожены.

Всесвятское кладбище расположено в квартале между улицами Рашпилевской, Северной, Аэродромной и Бабушкина. Основано в начале 1830-х годов. Площадь погоста составляет 18,5 га. В общей сложности на Всесвятском кладбище похоронены 1 млн 200 тыс. человек. Большой материал с экскурсии по территории объекта культурного наследия можно прочитать здесь.