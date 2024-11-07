Под Краснодаром начали стоить новое кладбище. Там будет крематорий и водоем для развеивания праха

Сейчас готова первая очередь на 18,5 га, где проложили дорогу, провели электричество, воду и канализацию. Всего планируется восемь этапов строительства.

6 ноября портал «Кубань Информ» сообщил , что в станице Елизаветинской в районе учхоза «Кубань» начали строить новое кладбище. Его огородят от жилой застройки буферными зонами. Городские власти выделили 300 га земли в бессрочное пользование.

На территории кладбища появится крематорий на площади в 25 га. Помимо самого здания, для посетителей создадут водоем, у которого можно будет развеять прах, стену скорби и колумбарий (хранилище для урн).

Напомним, о строительстве краснодарского крематория заговорили в 2013 году. Тогда объект предлагали возвести на Славянском кладбище, где заканчивались свободные площади.

Однако после принятия генплана Краснодара в 2020 году, для кладбища с крематорием выделили территорию в станице Елизаветинской в районе учхоза «Кубань». Тогда посчитали, что на реализацию проекта потребуется минимум 200 млн рублей.

В 2021 году стало известно, что крематорий будет строить ООО «Мемориал-Юг» в рамках государственно-частного партнерства.

В 2023 году выяснилось, что краснодарский крематорий обойдётся в 300 млн рублей. Это в два раза дороже, чем планировалось.