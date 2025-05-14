В Дагестане обвал скалы перекрыл дорогу к 53 селам, где живут 14 тыс. человек
В Чародинском районе Дагестана произошел обвал скальной породы
14 мая портал «Вестник Кавказа» сообщил, что в Чародинском районе Дагестана обвалилась скала и заблокировала автодорогу регионального значения между селами Гуниб и Цуриб. Из-за этого без транспортного сообщения остались 53 населенных пункта.
Общее население отрезанных от мира территорий превышает 14 тыс. человек. Для расчистки дороги от завала и восстановления сообщения на место ЧП отправилась бригада специалистов МЧС России.
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