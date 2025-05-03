В Геленджике четверо строителей оказались под завалом. По неофициальной информации, трое из них погибли, все — мигранты

Вечером 3 мая телеграм-канал прокуратуры Краснодарского края сообщил о проверке инцидента с пострадавшими на стройке в Геленджике. По предварительным данным, во время строительно-монтажных работ, производимых ООО «Велестрой» на улице Портовой, 1, произошел каменно-скальный обвал грунта.

Мэрия Геленджика сообщила, что одного пострадавшего доставили в больницу с переломами и ушибами без угрозы жизни. Трое других пострадавших на тот момент оставались под завалом. Чиновники добавили, что на месте работают спасатели, полиция, медики и представители администрации.

Вскоре после сообщения прокуратуры и мэрии новостной телеграм-канал 112 рассказал подробности, ссылаясь на неназванный источник. По его информации, строители расчищали площадку под отвесным склоном.