Следком возбудил уголовное дело по обвалу грунта на строителей в Геленджике. Соцсети пишут о трех погибших

Краснодарский край

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  • © Коллаж скриншотов из t.me/adm_gelen
    © Коллаж скриншотов из t.me/adm_gelen

В Геленджике четверо строителей оказались под завалом. По неофициальной информации, трое из них погибли, все — мигранты

Вечером 3 мая телеграм-канал прокуратуры Краснодарского края сообщил о проверке инцидента с пострадавшими на стройке в Геленджике. По предварительным данным, во время строительно-монтажных работ, производимых ООО «Велестрой» на улице Портовой, 1, произошел каменно-скальный обвал грунта.

Мэрия Геленджика сообщила, что одного пострадавшего доставили в больницу с переломами и ушибами без угрозы жизни. Трое других пострадавших на тот момент оставались под завалом. Чиновники добавили, что на месте работают спасатели, полиция, медики и представители администрации.

Вскоре после сообщения прокуратуры и мэрии новостной телеграм-канал 112 рассказал подробности, ссылаясь на неназванный источник. По его информации, строители расчищали площадку под отвесным склоном.

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«Из-за длительных дождей грунт не выдержал и поплыл. Сошло около 500 кубометров глины и камней. 4 человека попали под завал. Одному повезло — он был чуть поодаль. Троих погребло под толщей земли. Тела так обезобразило, что визуально опознать, кто есть кто, оказалось невозможно. Согласно спискам, все четверо — граждане Кыргызстана», — передали журналисты.

Они добавили, что 49-летний выживший получил множественные переломы и ушибы. Другой таблоид называл иные возрасты пострадавших.

«Завал разбирают три экскаватора, которые подогнала компания, на которую работали погибшие и пострадавший. На ликвидацию завала <...> понадобится несколько дней», — сообщили авторы телеграм-канала 112.

В отличие от пресс-службы прокуратуры они называют компанию ООО «Велес-строй».

Позже телеграм-канал Следкома Кубани сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил безопасности строительства (ст. 216 УК РФ). Как и прокуратура, следователи добавили, что в результате происшествия есть пострадавшие, и заявили о следственных действиях, необходимых для выяснения обстоятельств.

Как сообщали Юга.ру, к 2027 году на месте бывшего грузового порта на Тонком мысу планируют построить крупный курортный комплекс с яхтенной мариной на 278 мест, отелями, ресторанами и парком с 5 футбольных полей.

Геленджик Мигранты Происшествия Следственный комитет Строительство

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Следком возбудил уголовное дело по обвалу грунта на строителей в Геленджике. Соцсети пишут о трех погибших
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