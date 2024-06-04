Спортивные и неравнодушные. Больше 2000 краснодарцев вышли на старт бегового «Зеленого марафона» в День защиты детей

1 июня на стадионе «Кубань» в Краснодаре прошел 11-й ежегодный благотворительный «Зелёный Марафон» Сбера. Всего в этот день его бежали в 60 городах России. Участие в забеге традиционно было бесплатным, но при регистрации каждый мог сделать любое пожертвование в фонд «Вклад в будущее». В этом году марафонцы уже собрали 27 млн рублей. Средства помогут детям с ментальными особенностями и опытом сиротства подготовиться к школе. Внести пожертвование в фонд «Вклад в будущее» можно до 1 сентября.

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В Краснодаре взрослые бежали дистанцию в 4,2 км, а дети соревновались в дистанции 700 метров. Помимо соло-бегунов, в марафоне участвовали целыми семьями и корпоративными командами — из крупных компаний, вузов и госорганов. Напутствие перед стартом дала почетная гостья праздника Людмила Брагина — первая олимпийская чемпионка Кубани, шестикратная рекордсменка мира в беге на 1500 и 3000 метров.

© Фото Михаила Чепелева

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Победители «Зеленого Марафона» получили памятные медали от Сбера и призы от партнеров мероприятия. Забег оставил положительные впечатления, но на случай травм всех участников заранее застраховали на 500 тысяч рублей. Болельщики и зрители участвовали в мастер-классе по измельчению и переплавке пластика, собирали мегадженгу, наблюдали за шоу сладкой ваты, выступлениями детских творческих коллективов из разных уголков Краснодарского края и концертом кавер-группы.

Первый «Зелёный Марафон» прошёл 19 мая 2012 года в 42 городах России (по количеству километров в марафонской дистанции). Бегунам предстояло преодолеть символические 4,2 км (одну десятую часть классического марафона) и поучаствовать в мероприятиях по озеленению городской среды. Суммарное число участников десяти марафонов прошлых лет уже превысило 1 млн человек.

© Фото Михаила Чепелева