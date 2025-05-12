Пространство «Logovo феникса» анонсировало на 17 мая мероприятие, посвященное «Ночи музеев».



В программе:

18:00 — 22:30: открытие выставки Александра Яковлева «Бродский: чернильная вселенная» о знаменитом поэте, благотворительная распродажа букинистики от книжного «Чарли», энтомологическая тележка с керамикой и соревнования по клещешашкам, а также авторские коктейли и закуски.

18:00 — 22:00: ярмарка графики и живописи от членов Союза художников России и клавишный концерт от музыкантки Ирины Гарькиной.

19:00 — 20:00: лекция «Медийный Бродский. На экране и за его пределами» от проекта Vita Nuova и киноведа Виктора Венгерского.

19:00 — 22:00: дегустация чая на костре и краткий экскурс о чайной культуре.