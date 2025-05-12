Лекция и выставка о Бродском, чайный костер и соревнование по клещешашкам. В Краснодаре пройдет «Ночь музеев» во дворе старинной кирхе

Краснодарский край

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  • Лекция в «Logovo феникса» © Фото Макара Волкова
    Лекция в «Logovo феникса» © Фото Макара Волкова

Арт-пространство «Logovo феникса» устраивает праздник в честь ежегодной акции

Пространство «Logovo феникса» анонсировало на 17 мая мероприятие, посвященное «Ночи музеев».

В программе:

18:00 — 22:30: открытие выставки Александра Яковлева «Бродский: чернильная вселенная» о знаменитом поэте, благотворительная распродажа букинистики от книжного «Чарли», энтомологическая тележка с керамикой и соревнования по клещешашкам, а также авторские коктейли и закуски.
18:00 — 22:00: ярмарка графики и живописи от членов Союза художников России и клавишный концерт от музыкантки Ирины Гарькиной.
19:00 — 20:00: лекция «Медийный Бродский. На экране и за его пределами» от проекта Vita Nuova и киноведа Виктора Венгерского.
19:00 — 22:00: дегустация чая на костре и краткий экскурс о чайной культуре.

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Также на мероприятии краснодарцев ждут танцевальный сет от DJ Andsky, концерт от рок-группы Katzengarten и розыгрыш подарков.

Праздник пройдет по улице Октябрьской, 51. Вход свободный.

Напомним, в этом году общероссийская культурно-образовательная акция «Ночь музеев» пройдет 17 мая. Традиционно в этот день музеи города можно посетить бесплатно в вечернее и ночное время.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 25 мая пройдет вечеринка, посвященная художнице Марине Абрамович.

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Лекция и выставка о Бродском, чайный костер и соревнование по клещешашкам. В Краснодаре пройдет «Ночь музеев» во дворе старинной кирхе
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