Жители Краснодарского края смогут получать 100 тыс. рублей через 6 лет — эксперты

Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе уже сегодня чистая зарплата 50% работников больше 100 тыс. рублей в месяц.

12 мая «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по динамике зарплат. В 2024 году номинальная оплата труда выросла на 18,3% — до 76,5 тыс. рублей.

Каждый житель Кубани тратит в месяц почти 60 тыс. рублей:

Следом идут Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. Менее чем через 2 года жители данных субъектов могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей.

Краснодарский край занял в рейтинге 63 место. Половина жителей Кубани начнет получать от 100 тыс. рублей через чуть больше 6 лет. Ожидается, что зарплаты работников региона превысят 100 тыс. рублей через 9 лет.

Республика Адыгея заняла 62 место по динамике зарплат с показателями 6,2 и 8,9 лет соответственно.