Жители Краснодарского края смогут получать 100 тыс. рублей через 6 лет — эксперты
Краснодарский край занял 63 место по динамике зарплат среди других регионов России
12 мая «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по динамике зарплат. В 2024 году номинальная оплата труда выросла на 18,3% — до 76,5 тыс. рублей.
Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе уже сегодня чистая зарплата 50% работников больше 100 тыс. рублей в месяц.
Каждый житель Кубани тратит в месяц почти 60 тыс. рублей:
Следом идут Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. Менее чем через 2 года жители данных субъектов могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей.
Краснодарский край занял в рейтинге 63 место. Половина жителей Кубани начнет получать от 100 тыс. рублей через чуть больше 6 лет. Ожидается, что зарплаты работников региона превысят 100 тыс. рублей через 9 лет.
Республика Адыгея заняла 62 место по динамике зарплат с показателями 6,2 и 8,9 лет соответственно.
Как писали Юга.ру, по данным Росстата, разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России составляет 26 тыс. рублей.