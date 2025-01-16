Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России составляет 26 тыс. рублей — Росстат

Росстат опубликовал сборник «Женщины и мужчины России». Он издается раз в два года. В документе представлены данные о численности женщин и мужчин, их возрастной структуре, продолжительности жизни, миграционных потоках, уровне образования, заболеваемости, занятости, уровне зарплат.

Так, аналитики установили, что в 2023 году средний доход женщин составил 61 тыс. 113 рублей, мужчин — 87 тыс. 757 рублей. Таким образом, разрыв составил 26 тыс. рублей или 29,6%. С 2021 года разница между показателями увеличивается, кроме того, зарплаты мужчин растут более высокими темпами, чем женщин.