Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России составляет 26 тыс. рублей — Росстат
В России зарплаты мужчин растут более высокими темпами, чем женщин
Росстат опубликовал сборник «Женщины и мужчины России». Он издается раз в два года. В документе представлены данные о численности женщин и мужчин, их возрастной структуре, продолжительности жизни, миграционных потоках, уровне образования, заболеваемости, занятости, уровне зарплат.
Так, аналитики установили, что в 2023 году средний доход женщин составил 61 тыс. 113 рублей, мужчин — 87 тыс. 757 рублей. Таким образом, разрыв составил 26 тыс. рублей или 29,6%. С 2021 года разница между показателями увеличивается, кроме того, зарплаты мужчин растут более высокими темпами, чем женщин.
Больше всего в 2023 году зарабатывали россияне, занятые в сфере информации и связи — 111 тыс. рублей у женщин и 170 тыс. рублей у мужчин, в области добычи полезных ископаемых — 96 и 123 тыс. рублей соответственно, в строительстве — 91 и 104 тыс. рублей соответственно. Самая низкая зарплата оказалась в области образования: 49 тыс. рублей у женщин и 51 тыс. рублей у мужчин.
Также Росстат подсчитал, что у женщин-руководителей в 2023 году зарплата в среднем составляла 111 тыс. рублей, у мужчин — 159 тыс. рублей.
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