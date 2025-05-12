Смертельный марафон. Вышел первый трейлер фильма «Долгая прогулка» по Стивену Кингу
В сети появился первый трейлер экранизации одного из ранних романов Стивена Кинга (18+)
Студия Lionsgate представила первый трейлер хоррора «Долгая прогулка». Это экранизация одного из ранних романов Стивена Кинга. «Король ужасов» опубликовал произведение в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман.
Действие происходит в будущем, где каждый год правительство США организует общенациональное мероприятие, в котором участвует сотня специально отобранных юношей 16-17 лет со всей страны. Они должны безостановочно идти вперед с заданной скоростью, пока не останется только один. Победитель получает денежный приз и исполнение любого желания.
Режиссером картины выступил Фрэнсис Лоуренс, который работал над фильмами «Голодные игры», «Константин: Повелитель тьмы» и «Я — легенда». Одну из ролей сыграл Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в кинофраншизе «Звездные войны». Также в ленте задействованы Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), Джуди Грир («Мир Юрского периода»), Чарли Пламмер («Ужин»).
Мировая премьера фильма состоится 12 сентября.
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