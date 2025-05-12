Смертельный марафон. Вышел первый трейлер фильма «Долгая прогулка» по Стивену Кингу

В сети появился первый трейлер экранизации одного из ранних романов Стивена Кинга (18+)

Студия Lionsgate представила первый трейлер хоррора «Долгая прогулка». Это экранизация одного из ранних романов Стивена Кинга. «Король ужасов» опубликовал произведение в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман.

Действие происходит в будущем, где каждый год правительство США организует общенациональное мероприятие, в котором участвует сотня специально отобранных юношей 16-17 лет со всей страны. Они должны безостановочно идти вперед с заданной скоростью, пока не останется только один. Победитель получает денежный приз и исполнение любого желания.