В сети появился трейлер романтической комедии «Джейн Остин испортила мне жизнь»

Кадр из трейлера к фильму «Джейн Остин испортила мне жизнь» © Скриншот видео с Rutube-канала «Фильм На Вечер 2025»

Кадр из трейлера к фильму «Джейн Остин испортила мне жизнь» © Скриншот видео с Rutube-канала «Фильм На Вечер 2025»

Вышел первый трейлер французской мелодрамы «Джейн Остин испортила мне жизнь» (18+)

Опубликован первый трейлер французской комедийной мелодрамы «Джейн Остин испортила мне жизнь». Над фильмом работала режиссерка Лаура Пиани. Романтичная и отчаянно одинокая парижанка Агата Робинсон живет с сестрой и работает в книжном магазине Shakespeare & Co. Она мечтает о любви, как в романах Джейн Остин, и стремится стать писательницей.

Друг Феликс тайно отправляет ее рукопись на конкурс, после чего Агата получает приглашение стать участницей писательской резиденции в Англии. Там она сталкивается с Оливером — потомком Джейн Остин. Череда забавных случаев поставит ее перед серьезным выбором. Фильм выйдет на экраны российских кинотеатров 29 мая.