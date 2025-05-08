В сети появился трейлер романтической комедии «Джейн Остин испортила мне жизнь»
Вышел первый трейлер французской мелодрамы «Джейн Остин испортила мне жизнь» (18+)
Опубликован первый трейлер французской комедийной мелодрамы «Джейн Остин испортила мне жизнь». Над фильмом работала режиссерка Лаура Пиани.
Романтичная и отчаянно одинокая парижанка Агата Робинсон живет с сестрой и работает в книжном магазине Shakespeare & Co. Она мечтает о любви, как в романах Джейн Остин, и стремится стать писательницей.
Друг Феликс тайно отправляет ее рукопись на конкурс, после чего Агата получает приглашение стать участницей писательской резиденции в Англии. Там она сталкивается с Оливером — потомком Джейн Остин. Череда забавных случаев поставит ее перед серьезным выбором.
Фильм выйдет на экраны российских кинотеатров 29 мая.
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