В сети появился трейлер романтической комедии «Джейн Остин испортила мне жизнь»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Джейн Остин испортила мне жизнь» © Скриншот видео с Rutube-канала «Фильм На Вечер 2025»
    Кадр из трейлера к фильму «Джейн Остин испортила мне жизнь» © Скриншот видео с Rutube-канала «Фильм На Вечер 2025»

Вышел первый трейлер французской мелодрамы «Джейн Остин испортила мне жизнь» (18+)

Опубликован первый трейлер французской комедийной мелодрамы «Джейн Остин испортила мне жизнь». Над фильмом работала режиссерка Лаура Пиани.

Романтичная и отчаянно одинокая парижанка Агата Робинсон живет с сестрой и работает в книжном магазине Shakespeare & Co. Она мечтает о любви, как в романах Джейн Остин, и стремится стать писательницей.

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Друг Феликс тайно отправляет ее рукопись на конкурс, после чего Агата получает приглашение стать участницей писательской резиденции в Англии. Там она сталкивается с Оливером — потомком Джейн Остин. Череда забавных случаев поставит ее перед серьезным выбором.

Фильм выйдет на экраны российских кинотеатров 29 мая.

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону с 12 мая будут показывать блокбастер «Громовержцы» студии Marvel.

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В сети появился трейлер романтической комедии «Джейн Остин испортила мне жизнь»
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