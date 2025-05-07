В Краснодаре в кино покажут драму «Жажда славы» про сумасшедшего бодибилдера

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Жажда славы» © Скриншот видео с Rutube-канала «TrailerOK»
    Кадр из трейлера к фильму «Жажда славы» © Скриншот видео с Rutube-канала «TrailerOK»

С 8 мая в краснодарских кинотеатрах будут показывать фильм о бодибилдере, мечтающем появиться на обложках журналов (18+)

8 мая на экраны краснодарских кинотеатров выйдет американский фильм «Жажда славы». Лента представляет собой спортивный триллер.

Киллиан Мэддокс живет в тихом пригороде с пожилым дедушкой — ветераном вьетнамской войны и единственным близким родственником. Родителей у героя нет: отец когда-то давно покончил с собой. Днем Киллиан работает продавцом в продовольственном магазине, а по ночам занимается спортом в собственном гараже.

Читайте также:

Мужчина ментально нездоров, у него проблемы с контролем гнева и коммуникацией с окружающими. Единственная отдушина — бодибилдинг, которым он буквально одержим. Его мечта — появиться на обложках журналов.

Режиссером выступил Элайджа Байнум («Жаркие летние ночи»). Главную роль в фильме исполнил Джонатан Мейджорс.

Посмотреть фильм «Жажда славы» можно будет в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара можно посмотреть приключенческое фэнтези «Очи».

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

Квинтэссенция драйва и душевности. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Roxette
В Краснодаре в кино покажут драму «Жажда славы» про сумасшедшего бодибилдера
Какая погода будет в Краснодарском крае 9 мая? Узнали прогноз
В Краснодаре 7 мая образовались сильные пробки — в центре и на выездах из города
Краснодарцев снова предупредили о запахе гари. В Адыгее жгут рисовую солому третий день подряд
Жители Туапсе обнаружили в устье реки нефтяные пятна. Поток попадает в Черное море

Лента новостей

Реклама на сайте