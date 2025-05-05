В Сочи мошенники создают поддельные сайты с бронированием отелей

4 мая полиция Сочи сообщила, что на курорте перед летним сезоном активизировались мошенники. Участились случаи создания фейковых интернет-страниц, выдающих себя за сайты местных гостиниц.

Преступники привлекают пользователей предложениями о специальных акциях и значительных скидках. При возникновении сомнений туристам рекомендуют связаться с отелем напрямую, чтобы убедиться в подлинности сайта. Только после этого стоит переходить к оплате жилья.