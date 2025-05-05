В Сочи мошенники создают поддельные сайты с бронированием отелей
Полиция Сочи предостерегла туристов от бронирования жилья через поддельные сайты
4 мая полиция Сочи сообщила, что на курорте перед летним сезоном активизировались мошенники. Участились случаи создания фейковых интернет-страниц, выдающих себя за сайты местных гостиниц.
Преступники привлекают пользователей предложениями о специальных акциях и значительных скидках. При возникновении сомнений туристам рекомендуют связаться с отелем напрямую, чтобы убедиться в подлинности сайта. Только после этого стоит переходить к оплате жилья.
«Помните: если предложение выглядит слишком выгодным — это повод насторожиться», — предупредили в ведомстве.
Ранее полиция сообщила о другом виде мошенничества. Преступники представляются сотрудниками Центробанка и пугают международным счетом.
Как писали Юга.ру, власти Сочи запретили передвигаться по городу на самокатах с 8 по 10 мая.