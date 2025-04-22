«У вас есть счет в европейском банке». Жителей Краснодарского края предупредили о новом виде мошенничества
Мошенники представляются сотрудниками Центробанка и пугают международным счетом. Как не попасться?
22 апреля прокуратура Краснодарского края сообщила о новом виде мошенничества в регионе. Злоумышленники представляются сотрудниками Центробанка РФ и пугают международным счетом, который нужно срочно закрыть.
Схема обмана:
- пользователю приходит письмо с логотипом Центрального банка, в котором указаны фамилия, имя и отчество;
- мошенники утверждают, что у человека есть счет в европейском банке, и грозят штрафами и арестом имущества;
- злоумышленники предлагают перевести деньги на российский банковский счет, но для этого нужно перейти по ссылке или отправить данные.
Огласка вместо страха:
На фальшивом сайте могут украсть банковские реквизиты. Также ссылка может заразить устройство вирусом, который даст доступ к банковским приложениям.
Жителям Краснодарского края не нужно отвечать на такие письма и переходить по подозрительным ссылкам. При возникновении сомнений стоит позвонить в свой банк.
В прокуратуре напомнили, что сотрудники Центробанка не звонят людям и не требуют проведения операций по счетам.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за год количество спам-атак выросло на 80%.