В Краснодаре 7 мая образовались сильные пробки — в центре и на выездах из города

В Краснодаре 7 мая после обеда пробки достигли 7 баллов

По данным сервиса «Яндекс.Карты», 7 мая в Краснодаре в 15:00 пробки были 6 баллов, а с 16:00 достигли 7 баллов. Наиболее серьезные заторы наблюдаются в районе улиц Тургенева и Северной. Стоят в пробке Дзержинского, Кубанская Набережная, Буденного, Рашпилевская, 2-я Линия, Красная, Кузнечная, Длинная, Российская, Ставропольская, Уральская. Темно-красным цветом отмечены улицы Селезнева, Суворова, Захарова, Колхозная, Офичерская, 40-летия Победы, 1 Мая, Школьная, Дальняя, Ткачева, Дорожная, Зиповская.

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Напомним, 16 апреля в Краснодаре начался ремонт Тургеневского моста. Теперь в центре города регулярно образуются пробки на въезд и выезд. По Краснодару 8 мая будет ходить «Трамвай Победы». В 10:00 праздничный транспорт отправится из Восточного трамвайного депо.