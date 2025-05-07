В Краснодаре 7 мая образовались сильные пробки — в центре и на выездах из города
В Краснодаре 7 мая после обеда пробки достигли 7 баллов
По данным сервиса «Яндекс.Карты», 7 мая в Краснодаре в 15:00 пробки были 6 баллов, а с 16:00 достигли 7 баллов. Наиболее серьезные заторы наблюдаются в районе улиц Тургенева и Северной.
Стоят в пробке Дзержинского, Кубанская Набережная, Буденного, Рашпилевская, 2-я Линия, Красная, Кузнечная, Длинная, Российская, Ставропольская, Уральская. Темно-красным цветом отмечены улицы Селезнева, Суворова, Захарова, Колхозная, Офичерская, 40-летия Победы, 1 Мая, Школьная, Дальняя, Ткачева, Дорожная, Зиповская.
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