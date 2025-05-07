В Краснодаре 7 мая образовались сильные пробки — в центре и на выездах из города

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 7 мая после обеда пробки достигли 7 баллов

По данным сервиса «Яндекс.Карты», 7 мая в Краснодаре в 15:00 пробки были 6 баллов, а с 16:00 достигли 7 баллов. Наиболее серьезные заторы наблюдаются в районе улиц Тургенева и Северной.

Стоят в пробке Дзержинского, Кубанская Набережная, Буденного, Рашпилевская, 2-я Линия, Красная, Кузнечная, Длинная, Российская, Ставропольская, Уральская. Темно-красным цветом отмечены улицы Селезнева, Суворова, Захарова, Колхозная, Офичерская, 40-летия Победы, 1 Мая, Школьная, Дальняя, Ткачева, Дорожная, Зиповская.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

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Напомним, 16 апреля в Краснодаре начался ремонт Тургеневского моста. Теперь в центре города регулярно образуются пробки на въезд и выезд.

По Краснодару 8 мая будет ходить «Трамвай Победы». В 10:00 праздничный транспорт отправится из Восточного трамвайного депо.

Как писали Юга.ру, парковки Краснодара, Анапы и Новороссийска станут бесплатными 9 мая. Такую же меру ввели и в Сочи. 

Автомобили Дороги Краснодар Пробки Транспорт

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В Краснодаре 7 мая образовались сильные пробки — в центре и на выездах из города
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