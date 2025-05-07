По Краснодару 8 мая будет ходить «Трамвай Победы». По какому маршруту?
8 мая на улицы Краснодара выйдет «Трамвай Победы»
Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление сообщило, что 8 мая по Краснодару будет ходить «Трамвай Победы». Местные артисты дадут концерт прямо из вагона.
В 10:00 праздничный транспорт отправится из Восточного трамвайного депо. Маршрут следования: улицы Ставропольская — Вишняковой — Железнодорожная — Гоголя — Горького –Кирова — Калинина — Минская — проспект Чекистов.
В 10:50 начнется концерт около диспетчерской МУП «КТТУ» в районе Рождественского храма в ЮМР. Выступать будет ансамбль народной песни «Родня» от пашковского дома культуры.
В 11:10 трамвай поедет в обратном направлении через улицы Минскую — Калинина — Кирова — Горького — Коммунаров — Постовую — Захарова до конечной на Индустриальной. Затем транспорт будет идти через Постовую — Коммунаров — Гоголя — Железнодорожную — Вишняковой — Ставропольскую до Восточного трамвайного депо.
Утром 7 мая жители Краснодара тоже могли заметить на улицах «Трамвай Победы».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре не будет масштабного торжества в честь Дня Победы.