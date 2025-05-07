По Краснодару 8 мая будет ходить «Трамвай Победы». По какому маршруту?

Краснодарский край

Распечатать

  • «Трамвай Победы» в Краснодаре © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    «Трамвай Победы» в Краснодаре © Фото Антона Быкова, Юга.ру

8 мая на улицы Краснодара выйдет «Трамвай Победы»

Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление сообщило, что 8 мая по Краснодару будет ходить «Трамвай Победы». Местные артисты дадут концерт прямо из вагона.

В 10:00 праздничный транспорт отправится из Восточного трамвайного депо. Маршрут следования: улицы Ставропольская — Вишняковой — Железнодорожная — Гоголя — Горького –Кирова — Калинина — Минская — проспект Чекистов.

Читайте также:

В 10:50 начнется концерт около диспетчерской МУП «КТТУ» в районе Рождественского храма в ЮМР. Выступать будет ансамбль народной песни «Родня» от пашковского дома культуры.

В 11:10 трамвай поедет в обратном направлении через улицы Минскую — Калинина — Кирова — Горького — Коммунаров — Постовую — Захарова до конечной на Индустриальной. Затем транспорт будет идти через Постовую — Коммунаров — Гоголя — Железнодорожную — Вишняковой — Ставропольскую до Восточного трамвайного депо.

Утром 7 мая жители Краснодара тоже могли заметить на улицах «Трамвай Победы». 

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Как писали Юга.ру, в Краснодаре не будет масштабного торжества в честь Дня Победы. 

День Победы Краснодар КТТУ Общественный транспорт Праздники Трамвай Транспорт

Новости

Жители Туапсе обнаружили в устье реки нефтяные пятна. Поток попадает в Черное море
Горевший полигон в Новороссийске могли тушить мазутным песком из Анапы
Парковки Краснодара, Анапы и Новороссийска станут бесплатными 9 мая
По Краснодару 8 мая будет ходить «Трамвай Победы». По какому маршруту?
Жители Новороссийска несколько дней жалуются на запах нефтепродуктов. В КТК сказали, что воздух чист
На пляжах Анапы и Темрюкского района появились таблички о запрете купания

Лента новостей

Реклама на сайте