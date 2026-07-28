В Краснодарском крае и Адыгее с 29 июля изменится расписание электричек

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Сочи, Краснодаре, Туапсе и Майкопе изменится расписание электричек, а в Горячем Ключе отменят одну из пересадок

С 29 июля в Краснодарском крае и Адыгее РЖД скорректируют график нескольких пригородных поездов.

Сочи

Изменится время прибытия двух электричек:

  • № 6104 «Роза Хутор — Сочи» будет прибывать в 11:37 — на 4 минуты позже;
  • № 6354 «Сириус — Сочи» — в 11:31, на 6 минут позже. 

Также изменения коснутся остановок Адлер, «Известия», Хоста, Мацеста и «Научный парк».

Туапсе — Белореченская — Майкоп

По данным «Кубань Экспресс-Пригорода», поменяется график движения пригородных поездов:

  • № 6058 «Туапсе — Белореченская»: выезд из Туапсе перенесли на 20:21 (на 28 минут позже), прибытие в Белореченскую — в 23:40 (позже на 51 минуту).
  • № 6057 «Белореченская — Майкоп»: отправление из Белореченской в 23:42, прибытие в Майкоп — в 00:14.
  • № 6933 «Белореченская — Туапсе»: прибудет в конечный пункт в 21:51 (на 4 минуты позже).

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Помимо этого, изменится график движения электричек:

  • № 6717 «Краснодар — Горячий Ключ»: будет выезжать из Краснодара в 15:10 (на 23 минуты раньше) и прибывать в Горячий Ключ в 16:36.
  • № 6720 «Горячий Ключ — Краснодар»: отправление перенесли на 16:51 (на 22 минуты раньше), однако прибытие в столицу Кубани останется прежним — в 18:34.
  • № 6919 «Горячий Ключ — Туапсе»: отправится в 17:22 (без изменений), но прибудет в Туапсе в 20:04.

Из-за нового расписания пассажиры больше не смогут пересесть в Горячем Ключе с поезда № 6920 «Туапсе — Горячий Ключ» на поезд № 6720 «Горячий Ключ — Краснодар».

Как писали Юга.ру, между Анапой и Санкт-Петербургом запустили новый поезд.

Адыгея Горячий Ключ Железная дорога Краснодар Майкоп Поезда РЖД Сочи Транспорт Туапсинский район

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