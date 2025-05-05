В Сочи в майские праздники отменили платные парковки, но оставлять авто можно не везде
В Сочи с 8 по 11 мая платные парковки стали бесплатными. Однако на некоторых улицах ввели запрет на стоянку
Телеграм-канал «МЦУ Сочи» сообщил, что в майские праздники на курорте отменили платные парковки. Бесплатная стоянка доступна с 8 по 11 мая.
В Краснодаре 35 парковок станут платными:
Однако в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, нельзя парковаться по адресам:
- до 10 мая — на Театральной площади;
- с 7 по 9 мая — на улице Театральной (проезд за Зимним театром);
- 8 мая — по улицам Конституции СССР (от Парковой до Несебрской) и Несебрской.
Власти попросили жителей и гостей Сочи заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.
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