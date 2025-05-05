В Сочи в майские праздники отменили платные парковки, но оставлять авто можно не везде

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Сочи с 8 по 11 мая платные парковки стали бесплатными. Однако на некоторых улицах ввели запрет на стоянку

Телеграм-канал «МЦУ Сочи» сообщил, что в майские праздники на курорте отменили платные парковки. Бесплатная стоянка доступна с 8 по 11 мая.

В Краснодаре 35 парковок станут платными:

Однако в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, нельзя парковаться по адресам:

  • до 10 мая — на Театральной площади;
  • с 7 по 9 мая — на улице Театральной (проезд за Зимним театром);
  • 8 мая — по улицам Конституции СССР (от Парковой до Несебрской) и Несебрской.

Власти попросили жителей и гостей Сочи заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.

Ранее Юга.ру писали, с каких улиц Краснодара чаще всего эвакуируют машины.

Автомобили День Победы Дороги парковки Праздники Сочи Транспорт

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В Сочи в майские праздники отменили платные парковки, но оставлять авто можно не везде

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