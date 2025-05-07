Парковки Краснодара, Анапы и Новороссийска станут бесплатными 9 мая

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что 9 мая с 8:00 до 20:00 все городские парковки будут бесплатными. Это связано с празднованием Дня Победы. Бесплатными станут 11,6 тысяч машиномест. «Жители и гости города смогут беспрепятственно приехать к памятникам и мемориалам, возложить цветы, поучаствовать в праздничных мероприятиях», — отметил Наумов.

В соцсетях такое решение назвали неоднозначным. Жители Краснодара опасаются, что город будет заполнен автомобилями, которые водители оставят на весь день именно в праздник. По их мнению, как раз платные парковки регулируют количество машин.



Аналогичное решение о бесплатных парковках приняли и власти Анапы. На курорте плату за стоянку 9 мая взимать не будут.



Также мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал в своем телеграм-канале, что муниципальные парковки будут бесплатными с 9 по 11 мая. Однако на некоторых улицах ограничат движение транспорта. Список можно посмотреть на сайте мэрии.