В Краснодаре мусорный полигон расширят участком сельхозземель

В хуторе Копанском на окраине Краснодара сельскохозяйственному участку сменили категорию назначения, чтобы разместить там полигон для малоопасных отходов

30 апреля сайт администрации Краснодарского края опубликовал распоряжение губернатора Вениамина Кондратьева № 105-р о переводе земельного участка. Распоряжение посвящено участку с кадастровым номером 23:43:0101001:1595. Он занимает 3404 квадратных метра (0,34 гектара). Если верить кадастровой карте, участок представляет собой узкую и длинную полоску земли вдоль действующего полигона ТБО в хуторе Копанском.

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Распоряжение Кондратьева изменило категорию назначения этого участка с сельскохозяйственной на категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и земель иного специального назначения. На участке планируют разместить полигон для отходов IV и V классов опасности (малоопасные и практически неопасные отходы). К ним относятся автомобильные покрышки, макулатура, строительный мусор, изделия из бумаги, древесины и стекла, лампы накаливания, одежда, деревянная тара, опилки, щепа, незагрязненные пластмасса и полиэтилен, кирпичный и керамический бой, соломенная и древесная зола и пищевые отходы. Распоряжение действует с 30 апреля.