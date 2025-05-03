В Краснодаре мусорный полигон расширят участком сельхозземель

Краснодарский край

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  • Сортировочный комплекс на фоне мусорного полигона под Краснодаром © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Сортировочный комплекс на фоне мусорного полигона под Краснодаром © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В хуторе Копанском на окраине Краснодара сельскохозяйственному участку сменили категорию назначения, чтобы разместить там полигон для малоопасных отходов

30 апреля сайт администрации Краснодарского края опубликовал распоряжение губернатора Вениамина Кондратьева № 105-р о переводе земельного участка.

Распоряжение посвящено участку с кадастровым номером 23:43:0101001:1595. Он занимает 3404 квадратных метра (0,34 гектара). Если верить кадастровой карте, участок представляет собой узкую и длинную полоску земли вдоль действующего полигона ТБО в хуторе Копанском.

Улыбнись чистому городу:

Распоряжение Кондратьева изменило категорию назначения этого участка с сельскохозяйственной на категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

На участке планируют разместить полигон для отходов IV и V классов опасности (малоопасные и практически неопасные отходы). К ним относятся автомобильные покрышки, макулатура, строительный мусор, изделия из бумаги, древесины и стекла, лампы накаливания, одежда, деревянная тара, опилки, щепа, незагрязненные пластмасса и полиэтилен, кирпичный и керамический бой, соломенная и древесная зола и пищевые отходы.

Распоряжение действует с 30 апреля.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани и еще в 29 регионах РФ контролировать вывоз мусора и состояние контейнерных площадок будут с помощью онлайн-камер и нейросети.

Вениамин Кондратьев Краснодар Мусор Сельское хозяйство ТБО Экология

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