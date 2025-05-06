Скоро купаться? Азовское море на побережье Краснодарского края прогрелось до +20 °С

6 мая Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что Азовское море у побережья Кубани активно прогревается. Максимальная температура — 20 °С — зафиксирована в Ейске. До 18 °С вода прогрелась в Приморско-Ахтарске, до 15 °С — в Темрюке.

В Ейском районе расположено больше 10 км благоустроенных пляжей. 21 территория для отдыха находится в станице Должанской, 6 — в Ейске. Ранее администрация Ейского района обязала арендаторов подготовить все пляжи к 1 мая.