Netflix опубликовал первый тизер финального сезона «Игры в кальмара». Когда премьера?

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер третьего сезона популярного сериала «Игра в кальмара». Режиссером и сценаристом всех серий выступил Хван Дон-хек.

Напомним, в конце второго сезона, который вышел в декабре 2024 года, произошло неудачное восстание. В третьем сезоне Ки Хун (игрок №456) возвращается после трагических событий — на этот раз в гробу, перевязанном розовыми лентами. Также в ролике показали новую игру-лотерею и VIP-зрителей. Заканчивается видео плачем ребенка.