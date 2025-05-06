Netflix опубликовал первый тизер финального сезона «Игры в кальмара». Когда премьера?
В сети появился тизер третьего сезона культового корейского сериала «Игра в кальмара» (18+)
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер третьего сезона популярного сериала «Игра в кальмара». Режиссером и сценаристом всех серий выступил Хван Дон-хек.
Напомним, в конце второго сезона, который вышел в декабре 2024 года, произошло неудачное восстание. В третьем сезоне Ки Хун (игрок №456) возвращается после трагических событий — на этот раз в гробу, перевязанном розовыми лентами. Также в ролике показали новую игру-лотерею и VIP-зрителей. Заканчивается видео плачем ребенка.
Третий сезон станет финальным. Премьера состоится 27 июня.
«Игра в кальмара» — один из самых популярных проектов Netflix. Первый сезон «Игры в кальмара» вышел 17 сентября 2021 года. За первые четыре недели после премьеры его посмотрели 142 млн зрителей. Хван Дон-хек стал первым азиатом, получившим награду «Эмми» за лучшую режиссуру драматического сериала.
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