В Краснодаре в кино покажут приключенческое фэнтези «Очи» с Уиллемом Дефо и Эмили Уотсон

С 1 мая в краснодарских кинотеатрах будут показывать мистическое фэнтези о необычном зверьке (12+)

Режиссером и сценаристом выступил Исайя Саксон, ранее работавший над клипами Бьорк, Panda Bear, Канье Уэста и других известных артистов. В фильме снялись Уиллем Дефо («Виды доброты», «Бедные-несчастные», «Человек-паук», «Город астероидов»), Финн Вулфхард («Очень странные дела», «Оно», «Охотники за привидениями»), Эмили Уотсон («Кингсман: Золотое кольцо», «Вселенная Стивена Хокинга», «Анна Каренина»).

Действие происходит на острове посреди океана. Там есть дремучие леса, где водится много диких зверей. Но они не так страшны, как загадочные существа, которых местные зовут очи. В центре сюжета находится девочка Юрайя. Она находит в лесу детеныша очи и хочет вернуть его родителям. Для этого героине придется найти общий язык с этим существом.

Посмотреть фильм «Очи» можно будет в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».