В Краснодаре в кино покажут приключенческое фэнтези «Очи» с Уиллемом Дефо и Эмили Уотсон
С 1 мая в краснодарских кинотеатрах будут показывать мистическое фэнтези о необычном зверьке (12+)
1 мая на экраны краснодарских кинотеатров выйдет американский фильм «Очи». Лента представляет собой приключенческое фэнтези.
Режиссером и сценаристом выступил Исайя Саксон, ранее работавший над клипами Бьорк, Panda Bear, Канье Уэста и других известных артистов. В фильме снялись Уиллем Дефо («Виды доброты», «Бедные-несчастные», «Человек-паук», «Город астероидов»), Финн Вулфхард («Очень странные дела», «Оно», «Охотники за привидениями»), Эмили Уотсон («Кингсман: Золотое кольцо», «Вселенная Стивена Хокинга», «Анна Каренина»).
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Действие происходит на острове посреди океана. Там есть дремучие леса, где водится много диких зверей. Но они не так страшны, как загадочные существа, которых местные зовут очи. В центре сюжета находится девочка Юрайя. Она находит в лесу детеныша очи и хочет вернуть его родителям. Для этого героине придется найти общий язык с этим существом.
Посмотреть фильм «Очи» можно будет в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 30 апреля покажут документальный арт-фильм «Джотто. Предчувствие Ренессанса».