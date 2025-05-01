Вышел первый трейлер спортивной драмы «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном

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  • Кадр из трейлера к фильму «Крушащая машина» © Скриншот видео с Rutube-канала «DMITRY TER»
    Кадр из трейлера к фильму «Крушащая машина» © Скриншот видео с Rutube-канала «DMITRY TER»

В сети появился трейлер байопика, посвященного бойцу UFC Марку Керре (18+)

Студия А24 выпустила первый трейлер биографической драмы «Крушащая машина». Режиссером ленты выступил Бенни Сэфди («Хорошее время», «Неограненные драгоценности»).

Картина расскажет о жизни Марка Керра, бойца ММА, который выступал в UFC. Действие фильма развернется в 2000 году, когда его карьера пошла на взлет.

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Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон («Царь скорпионов», «Геракл», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Спасатели Малибу») и Эмили Блант («Оппенгеймер», «Тихое место», «Девушка в поезде», «Немножко женаты»).

Марк Керр выступал на профессиональном уровне с 1997 по 2009 годы. Известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Pride, IFL, Cage Rage, M-1 Global. Его карьера резко пошла на спад, когда спортсмен начал употреблять запрещенные вещества.

Мировая премьера картины запланирована на конец 2025 года.

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