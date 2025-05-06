Власти Краснодара спустя шесть лет оформили участок для строительства ДК в Юбилейном. Где его возведут?

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова
    © Фото Антона Быкова

В Юбилейном микрорайоне Краснодара построят дом культуры. Жители ждали его шесть лет

Предыстория. Власти Краснодара в 2019 году заявляли, что планируют построить дом культуры в Юбилейном микрорайоне. Тогда объект собирались разместить на территории аллеи 80-летия образования Краснодарского края.

В 2021 году бывший глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что необходимо найти свободный земельный участок для возведения дома культуры.

5 мая депутат Александр Сафронов сообщил, что Росреестр зарегистрировал право собственности муниципалитета на землю — участок в Юбилейном микрорайоне передали из государственной собственности. Теперь краснодарские власти могут проектировать и строить дом культуры.

Земельный участок с кадастровым номером 23:43:0206029:37 находится на улице Харьковской, 79. Его выделили под социальный объект по поручению губернатора Краснодарского края. Все это время земля была пустой и заброшенной.

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«Жители Юбилейного микрорайона уже давно ждут начала строительства дома культуры, так как ДК Западного округа ютится на первом этаже многоквартирника в помещениях, которые для такого рода деятельности не особо приспособлены», — рассказал Сафронов.

Ранее жители Юбилейного микрорайона выступили против строительства храма, который должен появиться на берегу Кубани.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре во время реконструкции сквера на ЮМР вырубили деревья.

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