Власти Краснодара спустя шесть лет оформили участок для строительства ДК в Юбилейном. Где его возведут?

В Юбилейном микрорайоне Краснодара построят дом культуры. Жители ждали его шесть лет

Предыстория. Власти Краснодара в 2019 году заявляли, что планируют построить дом культуры в Юбилейном микрорайоне. Тогда объект собирались разместить на территории аллеи 80-летия образования Краснодарского края.



В 2021 году бывший глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что необходимо найти свободный земельный участок для возведения дома культуры.

5 мая депутат Александр Сафронов сообщил, что Росреестр зарегистрировал право собственности муниципалитета на землю — участок в Юбилейном микрорайоне передали из государственной собственности. Теперь краснодарские власти могут проектировать и строить дом культуры.

Земельный участок с кадастровым номером 23:43:0206029:37 находится на улице Харьковской, 79. Его выделили под социальный объект по поручению губернатора Краснодарского края. Все это время земля была пустой и заброшенной.