Власти Краснодара будут искать участок для строительства Дома культуры в Юбилейном микрорайоне

Вопрос о строительстве Дома культуры в Юбилейном микрорайоне Краснодара обсудили на городской планёрке 7 июня

Напомним, о том, что в Юбилейном микрорайоне Краснодара хотят построить Дом культуры, городские власти заявляли в 2019 году. Тогда глава округа Александр Кучмин на встрече с жителями микрорайона сказал, что новый Дом культуры предполагается разместить на территории аллеи 80-летия образования Краснодарского края.

«Всё свободные земельные участки мы перепрофилировали на сегодняшний день под социалку — школы и детские дошкольные учреждения. Но всё равно этот вопрос необходимо решать. Давайте посмотрим ряд территорий и тогда уже с жителями будем обсуждать, чтобы была возможность выделить финансирование именно на разработку проекта по строительству Дома культуры», — сказал он.

7 июня вопрос о строительстве подняли на городской планёрке. Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что необходимо найти свободный земельный участок для возведения Дома культуры.

Председатель городской думы Вера Галушко добавила, что три года назад на открытии сквера глава региона Вениамин Кондратьев обещал жителям выделить деньги на строительство Дома культуры.

Вопрос о строительстве хотят обсудить на публичных слушаниях с жителями Юбилейного микрорайона.

Ранее Юга.ру писали, что жители ЮМР жаловались на шум от от скейт-парка. В марте глава Краснодара пообещал построить новую площадку для скейтеров в сквере 80-летия образования Краснодарского края.