В центре Краснодара перекрыли две улицы, из-за ограничений образовалась пробка. Где нельзя проехать?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре автомобилисты 6 мая не смогут проехать по улицам Красноармейской и Буденного

6 мая департамент транспорта Краснодара сообщил, что до 14:00 в городе перекрыли участки рядом с Главной городской площадью. Это сделали для проведения мероприятия, посвященного 80-летию Великой Победы.

Проехать не получится по улице Красноармейской от Длинной до Кузнечной, а также по Буденного от Красной до Коммунаров. Водителей попросили планировать маршрут заранее.

Кроме того, 6 мая временно поменяли схему движения автобусного маршрута № 45 — «Улица Николая Шевелева — Железнодорожный вокзал Краснодар-1». Ограничение ввели также из-за мероприятия. 

От вокзала «Краснодар-1» автобус будет идти по улицам Красноармейской, Пашковской, Красной, затем повернет на Северную и дальше — по привычному маршруту. Обратное направление останется без изменений.

В районе ограничений утром образовался большой затор в обе стороны. Автомобилисты пытаются объехать указанный участок. Самая большая пробка наблюдается по улице Кузнечной.

  • © Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в День Победы не будет масштабного торжества. Однако запланированы около 200 небольших мероприятий.

Автомобили День Победы Дороги Краснодар Пробки Транспорт

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В центре Краснодара перекрыли две улицы, из-за ограничений образовалась пробка. Где нельзя проехать?
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