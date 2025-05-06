В центре Краснодара перекрыли две улицы, из-за ограничений образовалась пробка. Где нельзя проехать?
В Краснодаре автомобилисты 6 мая не смогут проехать по улицам Красноармейской и Буденного
6 мая департамент транспорта Краснодара сообщил, что до 14:00 в городе перекрыли участки рядом с Главной городской площадью. Это сделали для проведения мероприятия, посвященного 80-летию Великой Победы.
Проехать не получится по улице Красноармейской от Длинной до Кузнечной, а также по Буденного от Красной до Коммунаров. Водителей попросили планировать маршрут заранее.
Кроме того, 6 мая временно поменяли схему движения автобусного маршрута № 45 — «Улица Николая Шевелева — Железнодорожный вокзал Краснодар-1». Ограничение ввели также из-за мероприятия.
От вокзала «Краснодар-1» автобус будет идти по улицам Красноармейской, Пашковской, Красной, затем повернет на Северную и дальше — по привычному маршруту. Обратное направление останется без изменений.
В районе ограничений утром образовался большой затор в обе стороны. Автомобилисты пытаются объехать указанный участок. Самая большая пробка наблюдается по улице Кузнечной.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в День Победы не будет масштабного торжества. Однако запланированы около 200 небольших мероприятий.