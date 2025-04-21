Салюта и больших концертов не будет. Как в Краснодаре отметят День Победы

Краснодарский край

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  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

В Краснодаре в праздничные выходные в честь Дня Победы пройдут около 200 небольших мероприятий

21 апреля администрация Краснодара поделилась афишей мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия со Дня Победы. Масштабного торжества не будет.

С 1 по 4 мая в кинотеатре «Болгария» можно бесплатно посмотреть киноэпопею из пяти фильмов о Великой Отечественной войне «Освобождение». В городских парках пройдут концерты местных вокальных и танцевальных коллективов.

6 и 7 мая в музее имени Фелицына пройдет иммерсивная тематическая экскурсия «Прорыв».

В Ставропольском крае не будет салюта на 9 мая:

С 7 по 9 мая в парке на Затоне будет работать интерактивная площадка «Военный городок». 8 мая там же пройдет фестиваль духовых оркестров. 7 и 8 мая по городу будет курсировать праздничный «Трамвай Победы».

9 мая на улице Мачуги растянут георгиевскую ленту длиной 1418 метров — столько дней длилась Великая Отечественная война. Также запланированы автомотопробег с участием ретротехники, многочисленные небольшие выступления местных артистов и кинопоказы.

В День Победы в Краснодаре не будет ни парада, ни масштабного концерта, ни салюта. В городе все еще действует краевой запрет на проведение мероприятий численностью больше 1000 человек.

Однако парад в День Победы пройдет в 28 городах России. В списке Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Волгоград, Тула, Новороссийск, Севастополь, Керчь, Мурманск, Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Каспийск, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Симферополь, Самара, Североморск, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита и Южно-Сахалинск.

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону 9 мая может пройти «Бессмертный полк». Его не проводили два года «по соображениям безопасности».

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