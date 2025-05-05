Власти Севастополя отменили парад в честь Дня Победы

Крым

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  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

В Севастополе 9 мая не будут проводить парад в целях безопасности

5 мая ТАСС со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развожаева сообщил, что в городе не будут проводить парад в честь 80-летия Победы из соображений безопасности.

«Публиковать по понятным причинам мы расписания праздничных мероприятий не будем. Парада Победы в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны», — рассказал он.

Салюта и больших концертов не будет:

При этом, по словам Развожаева, в Севастополе запланировали ряд других мероприятий в честь 9 мая.  Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

В регионе также пройдут праздничные концерты.

Отметим, что власти Новороссийска не планируют отменять парад Победы. Однако в ночь на 3 мая город атаковали БПЛА. Повреждены 95 квартир, две из них полностью разрушены. Предварительно пострадали двое взрослых и два ребенка. Из-за ЧП в городе не работали общественный транспорт и терминалы. Обломки беспилотников повредили три резервуара зернового терминала. В городе ввели режим ЧС.

Как писали Юга.ру, в Ставропольском крае, Дагестане и Северной Осетии «Бессмертный полк» пройдет очно впервые после 2022 года.

Безопасность День Победы Крым Парады СВО Севастополь

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Власти Севастополя отменили парад в честь Дня Победы

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