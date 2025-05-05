Власти Севастополя отменили парад в честь Дня Победы

В Севастополе 9 мая не будут проводить парад в целях безопасности

5 мая ТАСС со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развожаева сообщил, что в городе не будут проводить парад в честь 80-летия Победы из соображений безопасности.



«Публиковать по понятным причинам мы расписания праздничных мероприятий не будем. Парада Победы в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны», — рассказал он.

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При этом, по словам Развожаева, в Севастополе запланировали ряд других мероприятий в честь 9 мая. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.



В регионе также пройдут праздничные концерты.



Отметим, что власти Новороссийска не планируют отменять парад Победы. Однако в ночь на 3 мая город атаковали БПЛА. Повреждены 95 квартир, две из них полностью разрушены. Предварительно пострадали двое взрослых и два ребенка. Из-за ЧП в городе не работали общественный транспорт и терминалы. Обломки беспилотников повредили три резервуара зернового терминала. В городе ввели режим ЧС.