В Краснодарском крае снизилась потребительская активность

Жители Краснодарского края стали меньше покупать все, кроме еды

В Краснодарском крае в первом квартале 2025 года снизилась потребительская активность — такие данные приводит «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу Южного главного управления Банка России.

Ощутимо снизился интерес к товарам для строительства и ремонта — эксперты связывают это с завершением программы безадресной льготной ипотеки.

Сократились продажи автомобилей — как новых, так и подержанных. Это специалисты называют ожидаемым спадом после повышенного спроса во второй половине 2024 года, когда многие старались успеть приобрести машину до повышения утилизационного сбора.

Электронику тоже стали покупать меньше. Одной из причин этого в Банке России называют высокие ставки по депозитам, которые мотивируют граждан больше сберегать, нежели тратить.

«Спрос на продукты и услуги общественного питания сохраняется на высоком уровне, чему способствует значительный интерес населения к внутреннему туризму в крае», — уверена Елена Кравченко, начальник экономического управления Южного ГУ Банка России.

В целом происходящее в Краснодарском крае вполне соответствует общероссийским тенденциям. Банк России намерен поддерживать жесткие денежно-кредитные условия до тех пор, пока спрос не охладится настолько, что инфляция снизится до 4% — того самого показателя, который заявлен целью на 2026 год.