Краснодарский драмтеатр успел заработать 100 миллионов рублей в 2025 году

Краснодарский край

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  • Краснодарский Драмтеатр, «Анна Каренина», реж. Дмитрий Егоров, декабрь 2023 г. © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру
    Краснодарский Драмтеатр, «Анна Каренина», реж. Дмитрий Егоров, декабрь 2023 г. © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

Выручка от продажи билетов на спектакли Краснодарского театра драмы с начала года успела достичь девятизначных сумм

Выручка от продажи билетов на спектакли Краснодарского театра драмы с начала 2025 года успела превысить отметку в 100 миллионов рублей — об этом на пресс-конференции, посвященной 105-й годовщине основания театра, объявил его директор Максим Секачев.

По словам руководителя, такой успех во многом связан с изменением репертуара: вместо зарубежных комедий стали чаще показывать драматическую классику. Наибольший интерес публики, как утверждает Секачев, в нынешнем театральном сезоне вызывают постановки «Анна Каренина», «Евгений Онегин», «Чайка» и «Бесприданница».

Ранее на этой неделе ГИТИС устроил в Краснодаре прослушивание для местных школьников.

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Краснодарский драмтеатр успел заработать 100 миллионов рублей в 2025 году
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