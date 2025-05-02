Краснодарский драмтеатр успел заработать 100 миллионов рублей в 2025 году

Выручка от продажи билетов на спектакли Краснодарского театра драмы с начала года успела достичь девятизначных сумм

Выручка от продажи билетов на спектакли Краснодарского театра драмы с начала 2025 года успела превысить отметку в 100 миллионов рублей — об этом на пресс-конференции, посвященной 105-й годовщине основания театра, объявил его директор Максим Секачев.

По словам руководителя, такой успех во многом связан с изменением репертуара: вместо зарубежных комедий стали чаще показывать драматическую классику. Наибольший интерес публики, как утверждает Секачев, в нынешнем театральном сезоне вызывают постановки «Анна Каренина», «Евгений Онегин», «Чайка» и «Бесприданница».