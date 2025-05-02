В Сочи 3 мая ожидается гроза

Краснодарский край

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  • Шторм в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру
    Шторм в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру

Дождь с грозой и сильное волнение моря прогнозируют в Сочи и Сириусе на протяжении всех суток 3 мая

Мэрия Сочи опубликовала предупреждение о непогоде 3 мая.

«Ночью и утром 3 мая 2025 года на территории Сочи и [Федеральной территории] Сириус ожидается местами сильный дождь, гроза. Утром и днем 3 мая высота волн может составить 0,8-1,2 м», — говорится в сообщении.

Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, а также не оставлять свои автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, которые могут упасть от ветра.

Ранее Юга публиковали прогноз Гидрометцентра России для Краснодарского на первомайские праздники, а также писали, на какие именно три дня в Сочи полностью запретят кататься на самокатах.

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