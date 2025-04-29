Какая погода будет в Краснодарском крае в первомайские праздники? Узнали прогноз

Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани в начале мая. В регионе прогнозируют ночные заморозки

25 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «РБК Краснодар», что с 1 по 4 мая температура воздуха на юге России и Северном Кавказе будет ниже климатической нормы. «На юге России и в регионах Северного Кавказа на первомайские праздники произойдет значительное понижение температуры. Этому «помогут» холодные воздушные массы, которые сначала проникли на северо-запад России, затем добрались до центра европейской части», — рассказал Вильфанд.

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В Сочи в начале мая существенных осадков не ожидается. Ночные температуры на курорте будут около 10-12 °С, днем — 19-20 °С. Как передает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ночью и утром 1 мая в северной половине региона, а также в юго-восточных и предгорных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — от −2 °С до −1 °С. На Кубани действует штормовое предупреждение.



По данным сервиса «Яндекс Погода», в Краснодаре 1 мая днем воздух прогреется до 22 °С, а 2-4 мая будет немного прохладнее — 18-20 °С. Ночью — 12-15 °С. Вечером 1 мая и утром 2 мая в городе может пройти небольшой дождь.



Краснодарский ЦГМС опубликовал прогноз погоды только на 1-2 мая. Так, на Кубани в этот период ожидается переменная облачность. Местами прогнозируют небольшой дождь с грозой. Температура воздуха 1 мая ночью — 2-7 °С, днем потеплеет до 19-24 °С. 2 мая ночью — 8-13 °С, днем — 17-22 °С.



На Черноморском побережье также ожидается кратковременный дождь. Порывы ветра могут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха 1 мая ночью — 6-11 °С, днем — 17-22 °С. 2 мая ночью — 9-14 °С, днем — 14-19 °С.