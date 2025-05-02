На Тургеневском мосту демонтировали первый пролет

Краснодарский край

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  • 2 мая 2025 года ремонтники демонтировали первый из пролетов на Тургеневском мосту © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    2 мая 2025 года ремонтники демонтировали первый из пролетов на Тургеневском мосту © Фото Антона Быкова, Юга.ру

2 мая на Тургеневском мосту в Краснодаре ремонтники сняли первый из пролетов, которые предстоит починить или заменить

Утром 2 мая процесс ремонта Тургеневского моста в Краснодаре обрел новый размах — рабочие демонтировали один из пролетов, сняв пять железобетонных балок. Как заявил в своем телеграм-канале мэр Краснодара Евгений Наумов, «при демонтаже выяснилось, что некоторые «хорошие» балки имеют внутренние трещины, которые не видны при осмотре. Окончательное решение по их судьбе примут после дефектовки».

Это первый из 15 пролетов, которые на первом этапе ремонтных работ будут демонтированы, отправлены на дефектовку и (при необходимости) заменены на новые — сталежелезобетонные.

На втором этапе работ движение автомобилей переведут на отремонтированную сторону Тургеневского моста и аналогичным образом обновят 15 пролетов с восточной стороны моста. Эти два этапа обещают завершить в 2025 году, а в 2026-м заняться остальными пролетами моста, прилегающими к адыгейской стороне.

Напомним, что сегодня, 2 мая, в связи с ремонтом Тургеневского моста раньше закончит работу троллейбус №8.

Краснодар Пробки Ремонт дорог Тургеневский мост

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На Тургеневском мосту демонтировали первый пролет
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