Краснодарский троллейбус №8 изменит расписание 2 мая

В связи с ремонтом Тургеневского моста троллейбус №8 в Краснодаре 2 мая завершит работу раньше обычного

Краснодарский троллейбусный маршрут №8 завершит работу 2 мая раньше обычного — об этом сообщил телеграм-канал Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Последний рейс с вокзала «Краснодар-1» на Юбилейный отправится в 19:57, в обратном направлении — в 20:45. Изменение графика связано с ремонтными работами на Тургеневском мосту.