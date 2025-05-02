Краснодарский троллейбус №8 изменит расписание 2 мая

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В связи с ремонтом Тургеневского моста троллейбус №8 в Краснодаре 2 мая завершит работу раньше обычного

Краснодарский троллейбусный маршрут №8 завершит работу 2 мая раньше обычного — об этом сообщил телеграм-канал Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Последний рейс с вокзала «Краснодар-1» на Юбилейный отправится в 19:57, в обратном направлении — в 20:45.

Изменение графика связано с ремонтными работами на Тургеневском мосту.

Напомним, что на 2 мая для любых гражданских плавсредств закрыли акваторию новороссийского морпорта, зато в Сочи запустили дополнительную вечернюю электричку в Сириус.

Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог Троллейбус

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