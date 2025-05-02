Краснодарский троллейбус №8 изменит расписание 2 мая
В связи с ремонтом Тургеневского моста троллейбус №8 в Краснодаре 2 мая завершит работу раньше обычного
Краснодарский троллейбусный маршрут №8 завершит работу 2 мая раньше обычного — об этом сообщил телеграм-канал Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
Последний рейс с вокзала «Краснодар-1» на Юбилейный отправится в 19:57, в обратном направлении — в 20:45.
Изменение графика связано с ремонтными работами на Тургеневском мосту.
Напомним, что на 2 мая для любых гражданских плавсредств закрыли акваторию новороссийского морпорта, зато в Сочи запустили дополнительную вечернюю электричку в Сириус.
30 апреля, 16:45«Это был целый мир, а теперь его забирают»
Репортаж с закрывшегося блошиного рынка на Путевой в Краснодаре