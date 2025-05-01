В Новороссийске 2 и 5 мая запретят прогулочные катера, парусники, сапборды и другие плавсредства из-за стрельб
В морском порту Новороссийска пройдут учения со стрельбами. В акватории будет запрещено плавать
Пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила, что с 11:00 до 13:00 2 мая, а также с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 5 мая в акватории морского порта проведут учения. Они связаны с отражением ударов безэкипажных катеров и БПЛА.
В это время военные будут стрелять из артиллерийской установки. Поэтому в акватории морпорта ввели запрет на любые плавания.
«Запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие госрегистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и для занятий спортом на воде (гидроциклы, виндсерфинг, сапборд), любые виды подводных работ, водолазные спуски (в том числе с берега)», — сказано в сообщении.
Как писали Юга.ру, в конце марта в Кавказском районе Кубани загорелась нефтебаза после атаки беспилотников. Пожар тушили более 400 человек. Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в районе возгорания.
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