РЖД запустит дополнительную «Ласточку» между Сочи и Имеретинским курортом

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Между Сочи и Имеретинским курортом с 1 мая начнет ходить еще одна электричка

Телеграм-канал департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи сообщил, что с 1 мая на маршруте Имеретинский Курорт — Сочи назначат дополнительный вечерний поезд. 

Это решение приняли в связи с увеличением пассажиропотока пред летним сезоном. На майские праздники город ожидает около 350 тыс. туристов.

РЖД запускает электрички между Сочи и Абхазией:

«Ласточка» будет курсировать по этому направлению до 30 сентября.

Пригородный поезд № 6825 будет отправляться из Сочи в 21:30 и прибывать в Имеретинский курорт в 22:18.

Подробное расписание можно узнать на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород» в разделе «Расписание», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее Юга.ру рассказывали, куда можно поехать из Краснодара на «Ласточке» на майские праздники.

Железная дорога Курорты и туризм отдых Поезда путешествия РЖД Сочи

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