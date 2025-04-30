РЖД запустит дополнительную «Ласточку» между Сочи и Имеретинским курортом

Между Сочи и Имеретинским курортом с 1 мая начнет ходить еще одна электричка

Телеграм-канал департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи сообщил, что с 1 мая на маршруте Имеретинский Курорт — Сочи назначат дополнительный вечерний поезд. Это решение приняли в связи с увеличением пассажиропотока пред летним сезоном. На майские праздники город ожидает около 350 тыс. туристов.

РЖД запускает электрички между Сочи и Абхазией: Узнали стоимость билетов

«Ласточка» будет курсировать по этому направлению до 30 сентября.



Пригородный поезд № 6825 будет отправляться из Сочи в 21:30 и прибывать в Имеретинский курорт в 22:18.



Подробное расписание можно узнать на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород» в разделе «Расписание», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».