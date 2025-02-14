«Два шота эспрессо — и тебя колбасит». В Краснодаре и Сочи появились кофе-рейвы

На Кубани стали проходить утренние вечеринки с кофе. Когда и где?

Краснодарская сеть «Зацепи» сообщила, что 15 февраля в одной из кофеен пройдет кофе-рейв. В посте говорится, что вечеринка начнется в 11:00, на ней будет играть диджей Slam, а гостям предлагают танцевать. Вход на мероприятие свободный.

«Утренний кофе-рейв — тусовка для тех, кто выбирает ранние подъемы вместо ночных приключений. Диджей, музыка, танцы и крутые незнакомцы — все, как на настоящем рейве, только без последствий», — говорится в посте.