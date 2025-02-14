«Два шота эспрессо — и тебя колбасит». В Краснодаре и Сочи появились кофе-рейвы
На Кубани стали проходить утренние вечеринки с кофе. Когда и где?
Краснодарская сеть «Зацепи» сообщила, что 15 февраля в одной из кофеен пройдет кофе-рейв. В посте говорится, что вечеринка начнется в 11:00, на ней будет играть диджей Slam, а гостям предлагают танцевать. Вход на мероприятие свободный.
«Утренний кофе-рейв — тусовка для тех, кто выбирает ранние подъемы вместо ночных приключений. Диджей, музыка, танцы и крутые незнакомцы — все, как на настоящем рейве, только без последствий», — говорится в посте.
«Когда открывался, не знал, сколько в Краснодаре кофеен»:
Ранее утреннюю вечеринку с электронной музыкой устроила кофейня Booker.
Утренние вечеринки с кофе начали проводить и в Сочи. Например, в кофейне «Ту Ми» на Войкова, 62/1 они проходят каждую субботу с 10:00. В комментариях сочинского паблика, люди пишут, что это «вечеринка для тех, кому 30+». Другая подписчица написала: «это когда 2 шота эспрессо — и тебя колбасит».
По одной версии, кофе-рейвы, известные как Morning coffee club, зародились в Европе, по другой — их появление связывают с Турцией.
12 февраля телеграм-канал «Московская щука» сообщил, что кофейные рейвы стали очень популярными в столице. Формат нравится людям, которые любят вечеринки, но при этом рано ложатся спать и не употребляют алкоголь, поэтому мероприятия в ночных клубах и барах им не подходят.
Как писали Юга.ру, в Сочи состоится сразу два концерта диджея Ishome.