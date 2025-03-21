Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Кавказском районе из-за горящей нефтебазы. Пожар тушат третьи сутки

Краснодарский край

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  • Снято 20 марта 2025 года на трассе 142-м километре трассы 03К-002 в Кавказском районе © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Снято 20 марта 2025 года на трассе 142-м километре трассы 03К-002 в Кавказском районе © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В двух населенных пунктах Кавказского района выявили загрязнение воздуха из-за пожара на нефтебазе

Предыстория. В ночь с 18 на 19 марта после падения обломков сбитых беспилотников в Кавказском районе загорелась нефтебаза. Пожар начался на площади 20 кв. метров, но к вечеру огонь распространился на площади 4250 «квадратов». Объект тушат больше 400 человек.

21 марта Роспотребнадзор Краснодарского края сообщил, что специалисты провели исследования воздуха в зонах жилой застройки недалеко от горящей нефтебазы.

Загрязнения обнаружили в станице Кавказской, там превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) бензола и диметилбензола. В Кропоткине фиксируют содержание бензола в воздухе выше нормы.

«Очень громко, пришлось закрыть окна»:

Ведомство рекомендует местным жителям не выходить на улицу и не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков. Также специалисты советуют регулярно проводить влажную уборку, пить больше воды, промывать нос и горло, не курить. При необходимости стоит использовать маски и респираторы.

21 марта в 4:18 оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв и выброс горящей нефти. Площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. метров. Двое пожарных получили ожоги.

По состоянию на 9:00 площадь пожара сократилась до 5 тыс. кв. метров. Резервуар, который вспыхнул 19 марта, полностью выгорел, второй все еще объят пламенем. В тушении задействованы 471 человек и 187 единиц техники.

Как писали Юга.ру, нефтебаза в Туапсе загорелась после атаки БПЛА. Жители жаловались на едкий дым, власти рекомендовали носить защитные маски.

Кавказский район Министерство обороны России МЧС Нефть Пожары СВО Экология

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