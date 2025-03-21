Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Кавказском районе из-за горящей нефтебазы. Пожар тушат третьи сутки

В двух населенных пунктах Кавказского района выявили загрязнение воздуха из-за пожара на нефтебазе

Предыстория. В ночь с 18 на 19 марта после падения обломков сбитых беспилотников в Кавказском районе загорелась нефтебаза. Пожар начался на площади 20 кв. метров, но к вечеру огонь распространился на площади 4250 «квадратов». Объект тушат больше 400 человек.

21 марта Роспотребнадзор Краснодарского края сообщил, что специалисты провели исследования воздуха в зонах жилой застройки недалеко от горящей нефтебазы.

Загрязнения обнаружили в станице Кавказской, там превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) бензола и диметилбензола. В Кропоткине фиксируют содержание бензола в воздухе выше нормы.