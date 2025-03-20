Вторые сутки горит нефтебаза в Краснодарском крае. Ее тушат больше 400 человек

Площадь возгорания на нефтебазе в Кавказском районе уменьшилась. Как пожар выглядит 20 марта?

20 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что площадь пожара на нефтебазе в станице Кавказской уменьшилась с 4,2 тыс. квадратных метров до 3,7 тыс. Пожар продолжается уже вторые сутки.

«Специалисты тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты. К работам привлечены 406 человек и 157 единиц техники», — говорится в сообщении оперштаба.

19 марта Минобороны РФ сообщило, что нефтебазу атаковали три беспилотника самолетного типа. Нефтеперекачивающая станция в Кавказском районе серьезно повреждена и выведена из эксплуатации.

«Данный объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)», — отметили в Минобороны.