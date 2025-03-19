В Краснодарском крае загорелась нефтебаза после атаки беспилотников. Предприятие не работает, персонал эвакуировали
На нефтебазе в Кавказском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА
Утром 19 марта краевой оперштаб сообщил, что беспилотники атаковали станицу Кавказскую, обломки упали на нефтебазу и повредили трубопровод между резервуарами.
В сообщении говорится, что начался пожар на площади 20 кв. метров. Ему присвоили четвертый ранг. Такую степень дают «особо сложным» пожарам. На месте работают 105 человек и 45 спецмашин, а также специальные и экстренные службы. Позже в оперштабе сообщили, что площадь пожара увеличилась до 1700 «квадратов», его тушат 179 человек и 54 спецмашин.
Работу предприятия приостановили. На нефтебазе эвакуировали 30 человек дежурной смены. По предварительным данным, никто не пострадал.
При этом в сводке Минобороны не говорится об атаке БПЛА на Краснодарский край. По данным военных, семь беспилотников сбили только над Азовским морем. О нефтебазе и Кавказском районе информации нет.
Напомним, что недалеко от станицы Кавказской находится нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» — крупнейшая станция Каспийского трубопроводного консорциума в России. 17 февраля посте атаки дронов она была серьезно повреждена.
Как писали Юга.ру, нефтебаза в Туапсе загорелась после атаки БПЛА. Жители жаловались на едкий дым, власти рекомендовали носить защитные маски.
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