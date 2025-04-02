В Ростовской области запретили использовать и продавать «громкую» пиротехнику

Ростовская область

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  • © Фото пользователя bedneyimages с сайта freepik.com
    © Фото пользователя bedneyimages с сайта freepik.com

С 1 апреля в Ростовской области запретили продажу «громкой» пиротехники. Бенгальские огни и хлопушки еще можно купить

Предыстория: В 2022 году губернатора Ростовской области попросили ограничить запуск фейерверков и петард на время СВО, так как это может «дезориентировать жителей и гостей и породить излишнюю нервозность». Запрет на их использование ввели 1 декабря 2023 года и продлили до 1 декабря 2025 года. Ограничения не затронули хлопушки и бенгальские огни.

Также в регионе ввели штрафы за запуск салютов. Для обычных граждан они составляют 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20-40 тыс. рублей, для юридических лиц — 200-400 тыс. рублей.

Пресс-служба правительства Ростовской области сообщила, что с 1 апреля в регионе запретили продажу пиротехнических изделий. Ограничение будет действовать до отмены «среднего» уровня реагирования в муниципалитете.

В Ростове-на-Дону 9 мая может пройти «Бессмертный полк»:

Запрет распространяется на все виды торговли — розничную, по почте или через интернет. Он не коснется продажи хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.

Контролировать ограничение будет департамент потребительского рынка Ростовской области. Власти запланировали проверки по всему региону.

Как писали Юга.ру,в августе 2024 года мэр Краснодара призвал не запускать в городе фейерверки. Также с лета прошло года на Кубани действует запрет на проведение мероприятий на открытом воздухе с участием более тысячи человек. Меру ввели в целях безопасности.

Безопасность Пиротехника Ростов-на-Дону Ростовская область СВО Торговля

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