В Ростовской области запретили использовать и продавать «громкую» пиротехнику

С 1 апреля в Ростовской области запретили продажу «громкой» пиротехники. Бенгальские огни и хлопушки еще можно купить

Предыстория: В 2022 году губернатора Ростовской области попросили ограничить запуск фейерверков и петард на время СВО, так как это может «дезориентировать жителей и гостей и породить излишнюю нервозность». Запрет на их использование ввели 1 декабря 2023 года и продлили до 1 декабря 2025 года. Ограничения не затронули хлопушки и бенгальские огни. Также в регионе ввели штрафы за запуск салютов. Для обычных граждан они составляют 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20-40 тыс. рублей, для юридических лиц — 200-400 тыс. рублей.

Пресс-служба правительства Ростовской области сообщила , что с 1 апреля в регионе запретили продажу пиротехнических изделий. Ограничение будет действовать до отмены «среднего» уровня реагирования в муниципалитете.

В Ростове-на-Дону 9 мая может пройти «Бессмертный полк»:

Запрет распространяется на все виды торговли — розничную, по почте или через интернет. Он не коснется продажи хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.

Контролировать ограничение будет департамент потребительского рынка Ростовской области. Власти запланировали проверки по всему региону.