Зачем ребенку учить информатику, если он не собирается в IT? Педагоги назвали 5 причин

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Педагоги MyAlfaSchool рассказали, почему информатика стала важнейшим школьным предметом

Для многих информатика ассоциируется с айтишниками, которые сидят перед экраном и пишут странные строчки кода. Поэтому логичен вопрос: «А зачем она мне, если я не хочу быть программистом?» На первый взгляд — действительно, не обязательно.

Тем не менее, как отмечают педагоги MyAlfaSchool, если копнуть глубже, становится понятно: информатика — это базовый навык современного человека вне зависимости от профессии. И именно эту дисциплину специалисты образовательного сервиса ставят в список приоритетных для школьников.

Мир стал цифровым — хочешь ты того или нет

Практически любая профессия сегодня требует уверенного владения компьютером. От врача до дизайнера, от менеджера до инженера — все работают с документами, базами данных, электронными сервисами.

Информатика в школе учит работать с текстом, таблицами, презентациями, понимать, как устроены программы, ориентироваться в базовой логике алгоритмов. Это не про «стать айтишником», это про быть адекватным пользователем в XXI веке. Человеку может понадобиться репетитор по информатике ЕГЭ, чтобы не только сдать экзамен, но и просто комфортно чувствовать себя в цифровом мире на уровне пользователя.

Цифровая безопасность — теперь часть повседневной жизни

Кибермошенничество, утечка данных, фишинг, взломы — все это уже не редкость. Без базовых знаний из информатики сложно защитить себя в интернете.

Ты должен понимать, как создавать надежные пароли, почему нельзя переходить по подозрительным ссылкам, как устроена защита личных данных. Информатика в школе — это не только про программы, но и про цифровую грамотность, которая напрямую влияет на твою безопасность.

Огласка вместо страха:

Логика, структура, решение задач

Даже если ты не программируешь, навыки логического мышления нужны везде. Информатика учит пошагово разбирать задачи, искать оптимальные решения, не теряться при сложностях.

Это полезно как на экзаменах, так и в жизни — например, когда нужно организовать проект, структурировать информацию или найти выход из нестандартной ситуации.

Информатика расширяет кругозор

Ты начинаешь понимать, как устроены технологии, которые нас окружают: от того, как работает поисковик, до принципов хранения информации в «облаке». Даже если ты не айтишник — ты интернет-пользователь, и чем больше понимаешь, тем увереннее себя чувствуешь в сети.

Планы могут измениться

Сегодня ты не хочешь идти в IT, а завтра узнаешь про сферу, где это может пригодиться. Например, маркетинг (аналитика, таргетинг), архитектура (3D-моделирование), биология (работа с генетическими данными), образование (создание цифровых курсов), музыка и кино (монтаж, звук, визуальные эффекты). Информатика нужна далеко за пределами «чистых» IT.

IT в Сочи:

Какой вывод?

Педагоги MyAlfaSchool еще раз подчеркнули, что информатику в школе стоит изучить даже тем, кто не мечтает стать программистом. Это не просто предмет — это навык выживания и развития в современном мире. Как знание математики помогает считать деньги, так информатика помогает понимать технологии, защищать себя в интернете и работать с информацией.

Как писали Юга.ру, в школах Ростовской области детей будут учить программированию и работе с искусственным интеллектом.

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