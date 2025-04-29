Вышел первый трейлер хоррора «Ритуал» с Аль Пачино

Кинокомпания «Вольга» представила русскоязычный трейлер фильма ужасов «Ритуал». Режиссером выступил Дэвид Миделл («Убийство Кеннета Чемберлена»).

В ролике указано, что сюжет хоррора основан на реальной истории американки Эммы Шмидт, страдающей одержимостью. Ее имя известно благодаря одному из самых подробно зафиксированных случаев экзорцизма в истории США.