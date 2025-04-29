Вышел первый трейлер хоррора «Ритуал» с Аль Пачино

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  • Кадр из трейлера к фильму «Ритуал» © Скриншот видео с Rutube-канала «Ilapak»
    Кадр из трейлера к фильму «Ритуал» © Скриншот видео с Rutube-канала «Ilapak»

В сети появился первый трейлер фильма ужасов «Ритуал» (18+)

Кинокомпания «Вольга» представила русскоязычный трейлер фильма ужасов «Ритуал». Режиссером выступил Дэвид Миделл («Убийство Кеннета Чемберлена»).

В ролике указано, что сюжет хоррора основан на реальной истории американки Эммы Шмидт, страдающей одержимостью. Ее имя известно благодаря одному из самых подробно зафиксированных случаев экзорцизма в истории США.

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Главные роли исполнили Аль Пачино («Крестный отец»), Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон»), Эбигейл Коуэн («Очень странные дела») и Эшли Грин («Сумерки»). Проект выйдет в прокат 26 июня.

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Вышел первый трейлер хоррора «Ритуал» с Аль Пачино

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