В Краснодаре открылся новый независимый книжный магазин. Где находится и что там можно купить?

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «КНИЖНАЯ ЛАВКА| by cognitioverum»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «КНИЖНАЯ ЛАВКА| by cognitioverum»

В Краснодаре открылась книжная лавка CognitioVerum — камерный проект для любителей литературы

27 апреля в Краснодаре открылась независимая книжная лавка CognitioVerum. Посетители найдут на полках классическую, современную художественную, психологическую и научно-популярную литературу, а также книги-сюрпризы, которые можно выбрать по интригующему описанию на крафтовой упаковке.

В ассортименте сейчас книги от известных и крупных российских издательств — АСТ, «Эксмо», МИФ и других.

Больше, чем просто книжный:

«Но это только начало. Мы уже ищем маленькие, уникальные издательства — те самые, где каждая книга сделана с душой. Хотите, чтобы у нас появился какой-то конкретный автор или нишевый издатель? Пишите — возьмем на карандаш», — рассказали владельцы CognitioVerum.

Кроме того, в книжной лавке можно приобрести керамику, открытки, вязаные аксессуары, изделия из кожи, украшения, сумки.

В CognitioVerum работает буккроссинг — перекрестный обмен книгами. Можно принести издание, которое больше не нужно, и вместо него со специальной полки взять что-то другое. Правила: принимаются книги только в хорошем состоянии; учебники и справочники сдавать нельзя; брать можно ровно столько книг, сколько сдали.

Независимый книжный CognitioVerum находится по улице 40-летия Победы, 11с5 (Чистяковская книжная ярмарка, 113 павильон). Время работы: с 10:00 до 18:00, среда — выходной.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре независимый книжный магазин «Чарли» открылся после пожара по новому адресу.

Книги Краснодар Литература Малый и средний бизнес

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